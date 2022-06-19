CHP'li Muharrem Erkek'ten DEVA'lı Yeneroğlu'na destek: 'Yakından takip edeceğiz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'na destek vererek, "Demokratik Hukuk Devleti için birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecek, bu konuyu da birlikte yakından takip edeceğiz" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Kızılay’da Somalililerin restoranlarına yönelik polis müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada yaşanan olaya ilişkin polis amirinin uyarıldığı, polisler ile tartışan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.
Yeneroğlu, Emniyet’in açıklamasını “Gerçekten kan dondurucu!” şeklinde yorumlandı. "Ülkemde beni korumakla mükellef olan emniyet genel müdürlüğü tarafından hedef gösterilebileceğimi hiç tahmin etmezdim” diyen DEVA’lı vekil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü’nün istifasını istedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımıyla Yeneroğlu'na destek verdi. Erkek Yeneroğlu'nu etiketleyerek paylaşımına, "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Yeneroğlu hiçbir ayrım yapmadan herkesin hak ve özgürlükleri için mücadele eden değerli bir hukukçudur. Demokratik Hukuk Devleti için birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecek, bu konuyu da birlikte yakından takip edeceğiz" notunu düştü.
İstanbul Milletvekilimiz Sayın @myeneroglu hiç bir ayırım yapmadan herkesin hak ve özgürlükleri için mücadele eden değerli bir hukukçudur. Demokratik Hukuk Devleti için birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecek, bu konuyu da birlikte yakından takip edeceğiz. https://t.co/Gyb1ZSYhjC— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) June 19, 2022
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