Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'sanal kumar' yanıtı: 'Kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 20:16

Güncelleme: 27.01.2025 - 20:16

AKP Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkta gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın bu sözlerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kendi elinizle lisans verip bu işten para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın" sözleriyle tepki gösterdi.