Ali Babacan'dan Hüseyin Örs'e saldırıya tepki
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada AKP'li Zafer Işık'ın İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruklu saldırısını kınadı.
Meclis bütçe görüşmelerinde AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında yaşanan kavga sırasında, AKP'li Zafer Işık'ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atması sonucu İYİ Partili milletvekili hastaneye kaldırıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Örs'e yapılan saldırıyı kınadı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan, "Milletimizin bütçesi görüşülürken dil yerine yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor. TBMM, demokratik değerlerimizin ve sorunların çözümünün adresidir, kaba kuvvetin değil. Kavga nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Sayın Hüseyin Örs’e acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Milletimizin bütçesi görüşülürken dil yerine yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor. TBMM, demokratik değerlerimizin ve sorunların çözümünün adresidir, kaba kuvvetin değil.— Ali Babacan (@alibabacan) December 6, 2022
Kavga nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Sayın Hüseyin Örs’e acil şifalar diliyorum.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması