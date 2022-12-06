Ali Babacan'dan Hüseyin Örs'e saldırıya tepki

06 Aralık 2022 Salı, 18:38

Meclis bütçe görüşmelerinde AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında yaşanan kavga sırasında, AKP'li Zafer Işık'ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atması sonucu İYİ Partili milletvekili hastaneye kaldırıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Örs'e yapılan saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babacan, "Milletimizin bütçesi görüşülürken dil yerine yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor. TBMM, demokratik değerlerimizin ve sorunların çözümünün adresidir, kaba kuvvetin değil. Kavga nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Sayın Hüseyin Örs’e acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.