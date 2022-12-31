Ali Babacan'dan 'İBB’ye kayyum' değerlendirmesi: "'Erdoğan yapmaz’ diyemem"

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Ali Babacan, partisinin “Turizmde Dönüşüm” eylem planının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, uzayan vize kuyrukları nedeniyle Avrupa’ya tepki gösterdi. Babacan, bir kişi yüzünden 85 milyon insanın cezalandırılamayacağını belirterek, “Erdoğan’a kızıp 85 milyonu cezalandıramazsınız. Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum. Kendinize gelin. 85 milyon 1’den büyüktür. Türkiye, 1’den büyüktür. Ülkesinde yerleşik, ülkesinden memnun, işinde gücünde olduğu apaçık insanları vize kuyruklarında, hem de yüksek vize ücretleriyle aylarca süründürmeye hakkınız yok. Bu muamelenin hesabını soran iktidar da yok. Onu söyleyecek cesareti, yüzü yok” dedi.

İktidara geldiklerinde vize sorununu çözeceklerini dile getiren Babacan, “Gençlerin Interrail, emeklilerin Avrupa’da tatil yaptığı yıllarda Avro en fazla 2 liraydı. Şimdi oldu 20 lira. Bunun adı paraya bir sıfır eklemektir. Sayın Erdoğan ‘Ali Babacan, ben imza atmasaydım altı sıfırı atamazdı’ diyor. 2 lira olan Avro 20 liraysa, o sıfırı imzasıyla Sayın Erdoğan ekledi” diye konuştu.

Türkiye’de rant uğruna doğanın katledilmesine izin vermeyeceklerini de ifade eden Babacan, “Türkiye’nin doğal ve kültürel alanlarını 1 milim bile peşkeş çekmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

‘ELLERİNDEN KAYIP GİDİYOR’

Babacan, gazetecilerin İBB’ye kayyum atanması ihtimaline ilişkin sorusuna, “Şu anda ülkenin iktidarı o kadar çaresiz ki o kadar panik halinde hareket ediyor ki şu son birkaç gündür ekonomi ve sosyal güvenlikle ilgili yapılan açıklamalara bakın. Gerçekten iktidarın ellerinden kayıp gitmekte olduğunu anladılar. Bu noktada ‘Sayın Erdoğan bunu da yapmaz’ veya ‘o kadar da değil’ diyebileceğim hiçbir konu kalmadı” yanıtını verdi.

‘İSTİŞARE SÜRECİNİ BAŞLATTIK’

Babacan, önceki akşam katıldığı televizyon programında da ortak aday ile ilgili istişare sürecini başlattıklarını açıkladı. Babacan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili şunları söyledi:

“Biz, henüz hiçbir isimle ilgili olumlu veya olumsuz bir kanaat belirtmedik. Toplumumuzdaki tartışmayı çok yakından izliyoruz. Farklı farklı partilerden gelen görüşleri çok dikkatli izliyoruz. Ama DEVA Partisi olarak bugüne kadar ismi geçen aday adaylarıyla ilgili şu isim olur veya bu isim olmaz diye bir değerlendirmede bulunmadık. Açık fikirlilikle bütün bu tartışmaları izliyoruz. Ama ne yaptık, parti içinde bir istişare süreci başlattık. Ben kasım ayının sonunda genel merkez yönetim kurulu toplantımızda arkadaşlarımıza, ‘Artık vakti geliyor bu işin, şimdiye kadar dinledik izledik ama artık kendi zihni egzersizimizi yapmaya başladık. DEVA Partisinin 6’lı Masa’nın ortak adayıyla ilgili istişare süreci başlatalım’ dedim. Bu süreci şu an itibarıyla başlatmış durumdayız.”

‘HDP İLE DİYALOG’

Babacan, her partiyle görüşmeye açık olduklarını dile getirerek, “Anayasa’ya göre kurulduysa hele hele Meclis’te grubu varsa, bir partinin meclis başkanvekili Meclis’i yönetiyorsa, ‘HDP eşittir PKK diyenler’, el kaldırıp da, HDP’li başkanvekilinden söz isteyip konuşabiliyorsa demek ki burada büyük bir siyasi oyundan bahsediyoruz. Gerçekçi bir tablo değil. Dolayısıyla biz meşru, Anayasa’ya göre kurulmuş her siyasi partiyle diyalog içinde olmak isteriz. HDP’yle bizim yakın bir diyalog sürecimiz var” diye konuştu.