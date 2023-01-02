Fatih Altaylı aktardı: Sinan Ateş 'Benim kalemimi kırmışlar, haberi geldi' demiş

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:38

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesine dair Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da çarpıcı bir iddiada bulundu.

Olaya ilişkin köşe yazısında "Aslına bakarsanız, Sinan Ateş’in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran yok" diyen Altaylı, yazısının devamında Sinan Ateş'i tanıyanlarla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Hatta “Kendisi de şaşırmamıştır” diyor Sinan Ateş’i tanıyanlar.

“FETÖ iftirası ile lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu” diyorlar.

Birkaç gün önce geldiği İstanbul’da dostlarıyla buluşmuş.

O buluşmada söylediği sözler ilginç.

“Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler” demiş

Tanıyanlar “Bu işle kimin görevlendirildiğini bile biliyordu ama umursamıyordu” diye anlatıyorlar.

Ve Sinan Ateş’in siyasi çevresinde bu işi kimin yaptığına, kimin yaptırdığına ilişkin hiçbir bilgi eksiği yok.

Herkes her şeyi biliyor.

Ve herkes susmuş bekliyor."