Sinan Ateş cinayetinde itiraf iddiası: 'Para için yaptık'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 11:06

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in (38) silahlı saldırıda öldürülmesi olayıyla ilgili gelişmeler sürüyor.

Türkiye'nin gündeminde yerleşen olayla ilgili devlet yetkilileri ile AKP ve MHP yönetimleri suskunluğunu korurken, cinayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 3 kişi yakalandı.

İktidara yakın Yeni Şafak ise gözaltındaki bir şüphelinin saldırıyla ilgili itirafta bulunduğuna dair bir haber servis etti. Gazetenin haberine göre, şüphelilerden biri, saldırıyı itiraf ederken “para için yaptık” dedi.

Habere göre Emniyet kaynakları ise soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bilgisini verdi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Olay yerindeki tüm kamera görüntüleri izlenirken, şüphelilerin HTS kayıtları da geriye dönük incelemeye alındı. Olayda azmettiricinin olup olmadığının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği vurgulandı. Habere göre Sinan Ateş’in yakınları, kendilerinin de fazla bir şey bilmediğini ifade etti ve Acımız büyük. Devletimiz tüm imkanları ile olayı araştırıyor. Soruşturma bitince bir açıklama yapılacağını düşünüyoruz” dedi.