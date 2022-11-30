Ali Babacan'dan İstanbul polisine tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İstanbul’da Çin Başkonsolosluğu önünde protesto eden Uygurlara yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi. Babacan, “Zulmü protesto edenlere ‘Sizi süpüreceğiz’ diyen adaletten falan hiç bahsetmesin. Siz Uygur kardeşlerimize baskı uygulayan Çin polisi misiniz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 22:46
Ali Babacan'dan İstanbul polisine tepki
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da Çin Başkonsolosluğu önünde protesto eden Uygurlara yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi.

Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

  • Uygurların zulme uğramasına sessiz kalanlar ‘ezilenlerin gür sesi’ olduğunu iddia etmesin. Hele zulmü protesto edenlere ‘Sizi süpüreceğiz’ diyen adaletten falan hiç bahsetmesin. Siz Uygur kardeşlerimize baskı uygulayan Çin polisi misiniz?

ali babacan Deva Partisi Demokrasi ve Atılım Partisi

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