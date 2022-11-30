Ali Babacan'dan İstanbul polisine tepki

30 Kasım 2022 Çarşamba, 22:46

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da Çin Başkonsolosluğu önünde protesto eden Uygurlara yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi.

Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

Uygurların zulme uğramasına sessiz kalanlar ‘ezilenlerin gür sesi’ olduğunu iddia etmesin. Hele zulmü protesto edenlere ‘Sizi süpüreceğiz’ diyen adaletten falan hiç bahsetmesin. Siz Uygur kardeşlerimize baskı uygulayan Çin polisi misiniz?