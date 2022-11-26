Ali Babacan'dan canlı yayında dikkat çeken çıkış: Kafasına sıkarak bitmiyor iş

26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:02

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de yayımlanan "Halk Meydanı" isimli programda konuk oldu.

Ali Babacan'ın stüdyodaki seyircilerin sorularını yanıtladığı programda, terörle mücadele konusunda gelen bir yorum üzerine Babacan'dan dikkat çeken sözler geldi.

Bir genç seyircinin "Bence teröristle müzakare olmaz, kafasına sıkarsınız biter bu iş" yorumu üzerine Babacan, "Kafasına sıkarak bitmiyor bu iş" karşılığını verdi.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef 40 yıldır bitmedi, bu kafayla da hiç bitmez. Kafasına sıkarak bitmiyor bu iş. Çözüm için başka ülkelerle konuşmanız lazım. Başka ülkelerde bataklık devam ederken buradaki terörü bitiremezsiniz. O ülkelere 'Bu bizim ortak düşmanımız, gelin beraber çalışalım' demek zorundasınız. O örgütün varsa kendine göre bir varlık sebebi bu kök sebebine inmek zorundasınız. Kök sebebine inmeden çözemezsiniz" ifadelerini kullandı.