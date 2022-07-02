Ali Babacan’dan Melih Gökçek'e 'jelibon rezervi' göndermesi: Kendi saçmalıklarına kendileri inanır hale geldiler

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:25

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında “jelibon rezervi” paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında yorumda bulunmuştu.

Gökçek’in bu konuşmasını tiye alan Babacan “Her ay bir yerlerde ya doğal gaz buluyorlar ya petrol. Hatta geçenlerde büyük bir jelibon rezervi bile bulmuşlar. Bunlar kendi saçmalıklarına kendileri inanır hale geldiler. Dört yıldır aynı şeyi tekrar ediyorlar” dedi.

Babacan açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi:

400 milyar faiz ödüyorlar. Türkiye’de çiftçi destekleri 40 milyar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Saçma sapan iş yaparak yatırımcıyı korkutuyorlar. Erdoğan sürekli ileri tarihler vererek Türkiye’nin şahlanacağını söylüyor. Umut tacirliği yapıyorlar. Dört yıl oldu. “Bu iktidar devam ettiği sürece Türkiye’de kimse kazanamaz. Herkes kaybeder.

Her ay bir yerlerde ya doğal gaz buluyorlar ya petrol. Hatta geçenlerde büyük bir jelibon rezervi bile bulmuşlar. Bunlar kendi saçmalıklarına kendileri inanır hale geldiler. Dört yıldır aynı şeyi tekrar ediyorlar. Her geçen gün Türkiye’yi daha kötü duruma götürüyorlar. Panik haliyle bütün tuşlara basıyorlar. Çünkü adalete, hukuka inanmıyorlar. Demokrasiyi yerle bir ediyorlar.