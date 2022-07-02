Ali Babacan’dan Melih Gökçek'e 'jelibon rezervi' göndermesi: Kendi saçmalıklarına kendileri inanır hale geldiler
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gebze’de düzenlenen mitingde konuştu. Babacan, Melih Gökçek’in “jelibon rezervi müjdesine" gönderme yaparak “Geçenlerde büyük bir jelibon rezervi bile bulmuşlar. Bunlar kendi saçmalıklarına kendileri inanır hale geldiler” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında “jelibon rezervi” paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında yorumda bulunmuştu.
Gökçek’in bu konuşmasını tiye alan Babacan “Her ay bir yerlerde ya doğal gaz buluyorlar ya petrol. Hatta geçenlerde büyük bir jelibon rezervi bile bulmuşlar. Bunlar kendi saçmalıklarına kendileri inanır hale geldiler. Dört yıldır aynı şeyi tekrar ediyorlar” dedi.
Babacan açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi:
400 milyar faiz ödüyorlar. Türkiye’de çiftçi destekleri 40 milyar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Saçma sapan iş yaparak yatırımcıyı korkutuyorlar. Erdoğan sürekli ileri tarihler vererek Türkiye’nin şahlanacağını söylüyor. Umut tacirliği yapıyorlar. Dört yıl oldu. “Bu iktidar devam ettiği sürece Türkiye’de kimse kazanamaz. Herkes kaybeder.
Her ay bir yerlerde ya doğal gaz buluyorlar ya petrol. Hatta geçenlerde büyük bir jelibon rezervi bile bulmuşlar. Bunlar kendi saçmalıklarına kendileri inanır hale geldiler. Dört yıldır aynı şeyi tekrar ediyorlar. Her geçen gün Türkiye’yi daha kötü duruma götürüyorlar. Panik haliyle bütün tuşlara basıyorlar. Çünkü adalete, hukuka inanmıyorlar. Demokrasiyi yerle bir ediyorlar.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı
- Memur zammı için kritik gün
- Arınç'tan sonra Çelik de 'kral çıplak' dedi