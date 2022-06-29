Jelibon nedir? Jelibon nasıl yapılır? Jelibon rezervi nedir?

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:54

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Sözcü yazarı Muratoğlu'nun "Adıyaman’da iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" göndermesini gerçek sanıp canlı yayında anlattı.

JELİBON REZERVİ NEDİR?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, açıklanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Karadeniz'de doğalgaz 'müjdesine' göndermede bulunarak “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” paylaşımı yaptı ve büyük ilgi gördü.

MELİK GÖKÇEK NE DEDİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek de, Muratoğlu'nun bu paylaşımını ciddiye aldı.

Ankara Masası TV yayınına katılan Gökçek, Muratoğlu'nun "6 milyar dolarlık jelibon rezervi" paylaşımını şu sözlerle anlattı:

Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. (Fake falan olmasın başkanım? sorusu üzerine) Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.





JELİBON NEDİR?

Jelibon, küçük, içi ve dışı jel kıvamında yumuşak bir şeker türü. Çok çeşitli renk ve tatları mevcuttur. İlk kez 1861 yılında, şekerci William Schrafft tarafından, Amerikan İç Savaşı sırasında askerler için yapıldığı düşünülmektedir. Türk lokumunun jelibon için esin kaynağı olduğu iddia edilmektedir.

JELİBON NASIL YAPILIR?

Jelibon; meyve suyu, nişasta, tatlandırıcı ve jelatin kullanılarak yapılır.