Gökçek'in jelibon açıklaması en çok onları sevindirdi: 'Reklamın iyisi kötüsü olmaz'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 18:09

Gökçek, "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki bir tweet paylaşımını gerçek sandı. Gökçek, katıldığı bir canlı yayın programında, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Kısa süre içinde Gökçek ve sözde jelibon rezervi, sosyal medyada trend oldu. Jelibon satıcısı Ahmet Eren Şerefoğlu, gündem olmasından dolayı insanların canının jelibon çekeceğini belirtti. Gazete Durum'dan İleyda Özmen'in haberine göre jelibon satıcısı Şerefoğlu “Bizim için reklam oldu. Bu yüzden çok iyi oldu. Sağ olsun Melih Gökçek. Reklamının bize artı olarak yansıyacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“GÜNDEMDEN DOLAYI DAHA ÇOK GENÇ KESİMLE KARŞILAŞACAĞIZ”

Sosyal medyayı gençlerin daha çok kullanmasının avantaj olduğunu dile getiren Şerefoğlu, “Bizim müşteri kitlemiz zaten genç yaş grubu ve orta yaş grubu. 40-45 yaşlarında müşterimiz de var. Bazı aileler, zararlı diye çocuklarını jelibondan uzak tutuyor. Orta yaş grubundan çok talep ediyor. Bu gündemden dolayı daha çok genç kesimle karşılaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Şerefoğlu, jelibon fiyatlarının son 6 ayda yüzde 30'a varan oranda arttığını belirterek, şöyle devam etti:

“Fiyatlarda dönemsel artışlar var. Son 6 ayda yüzde 25-30 civarında zam geldi. Ama biz insanların tepkilerini çekmemek için olabildiğince fiyat artışını minimum seviyede tutmak istedik. Havaların ısınmasıyla insanlar alışveriş merkezlerine fazla gelmiyor. Bu yüzden satışlarımız azalmıştı. Bizim için reklam oldu. Jelibona talebin artmasını bekliyoruz. Dövizdeki artıştan dolayı da 2-3 ay sonra zam geleceğini düşünüyorum. Melih Gökçek'in yarattığı havanın etkisiyle oluşacak talep sonrasında jelibona zam yapmayı düşünmüyoruz.”