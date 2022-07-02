Melih Gökçek'in 'jelibon rezervi bulundu' sözleri sokak röportajında soruldu; gelen yanıtlar videoya damga vurdu

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, yaptığı "6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" açıklaması sokak röportajında yurttaşlara soruldu. Gelen yanıtlar, videoya damgasını vurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:57

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkanlık görevinden istifa ettirilen AKP'li Melih Gökçek'in "6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

Gökçek'in alay konusu olan sözleri "Ortaya Karışık" isimli YouTube kanalı tarafından yurttaşlara soruldu. Videoda bazı yurttaşların "Helali hoş olsun, çok güzel. Avrupa'yı dize getirmemiz lazım" yanıtı vermesi dikkat çekti.

Bir yurttaş ise "Buna çocuk bile inanmaz. Bu kafayla 25 sene belediyeyi yönetti anlamıyorum" çıkışıyla Gökçek'e tepki gösterdi.

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