Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:16

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:16

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında hayatını kaybetti. Baba Babacan'ın yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DEVA Partisi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada aileye başsağlığı dilendi.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Ali Babacan’ın kıymetli babası Hilmi Babacan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.