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DEVA Partisi'nde 'gizli görüşme' çatlağı büyüyor!

DEVA Partisi'nden dün istifa eden ilçe başkanlarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin yankıları hâlâ sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden salı günü haberdar olduğunu belirtirken, istifa eden bir ilçe başkanı, bir Genel Başkan yardımcısının kendisini arayarak 'Görüştüğünüz an görüşmeyi başkana ilettim' dediğini öne sürdü. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise "Biz görüşmeyi delillendirmeye çalıştık. Babacan'a bu konunun intikali salı günü saat 15.00'te oldu" dedi.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:20
DEVA Partisi'nde 'gizli görüşme' çatlağı büyüyor!
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Teşkilatı’nda kopuş yaşanmasının yankıları sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi ilçe başkanlarıyla yaptığı ziyaretine ilişkin konuştu. 

Babacan açıklamasında, "İlçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Sayın Kılıçdaroğlu’yla bir araya geleceklerini bilmiyorduk. Salı günü saat 15:00 civarı öğrendim. İlk öğrendiğimizde üzüldük ve şaşırdık" ifadelerini kullandı. 

Babacan'ın açıklaması sonrası istifa eden bir ilçe başkanı Cumhuriyet'e konuştu.

DAKİKASINDA HABERİMİZ OLDU

İstifa eden ilçe başkanı, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin genel başkan yardımcılarından birisinin kendisini aradığını söyledi.  Genel Başkan yardımcısının kendisine 'Görüştüğünüzün dakikasında bizim haberimiz oldu biz de hemen Genel Başkan Babacan'a ilettik' dediklerini söyleyen ilçe başkanı "Babacan'a daha o gün iletmişlerdi" ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY BİLGİ VERMİŞTİ"

Eski ilçe başkanı ayrıca, "Kemal Bey de başka partiyle yaptıkları görüşmelerde 'etik olarak o partinin genel başkanını arıyorum, sizin de bilginiz olsun. Arayıp söyleyeceğim' diyerek bize bilgi vermişti" dedi. 

"DELİLLENDİRİNCE PAYLAŞTIK"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Sayın Babacan salı günü saat 15.00'te öğrendi,  şaşkınlık geçirdi. Babacan, 'Olamaz, mümkün değil. Bunu bir araştırın' dedi. 3-4 saat bunu delillendirmeye çalıştık. Görüntü ve videolar elimize gelince akşam saatlerinde paylaşımda bulunduk. Ali Babacan'a bu konunun intikali saat 15.00'tir. Cumartesi bilgisi olduğunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Biz salı günü öğleden sonra öğrendik" ifadelerini kullandı.


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