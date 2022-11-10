Ali Babacan'ın basın danışmanlığına getirilen isim belli oldu
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine gazeteci Fatih Atik getirildi.
DEVA Partisi’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine gazeteci Fatih Atik getirildiği duyurdu.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Fatih Atik, sırasıyla İhlas Haber Ajansı, Sabah gazetesi ve CNN TÜRK’te çalıştı.
Turkuvaz Medya Grubu’nda ve A Haber'de haber koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Atik, son olarak Ankara Masası isimli internet sitesinde program yapıyordu.
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