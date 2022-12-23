Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında 'fetva' birimleri kurdu

23 Aralık 2022 Cuma, 11:26

Çeşitli zamanlarda verdiği hutbe ve fetvalarda toplumsal ve siyasal yaşamı ilgilendiren konulara da müdahil olması nedeniyle tartışmalara neden olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu alanda yurt dışında da faaliyet gösterecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın destekleriyle kurulan birimlerle ilgili konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın," yurt dışında Alo 190 Fetva Hattı'nın bulunmaması nedeniyle çeşitli sıkıntılar çektiklerini" ifade etti. Birçok ülkeden Din İşleri Yüksek Kuruluna çok sayıda sorunun yöneltildiğini belirten Aydın, "Soru yoğunluğu bizi farklı arayışlara itti. Yurt dışında, özellikle Avrupa'da Türk vatandaşlarının yaşadığı bölgelerde fetva birimleri oluşturma noktasında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Diyanet Akademisi Başkanlığınca verilen 30 aylık eğitimi tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelerdeki fetva birimlerinde görev almaya başladıklarını" açıklayan Aydın, "Yurt dışındaki görevlilerimize buradan eğitim ve rehberlik desteği veriyoruz. Bu arkadaşlarımızla hem burada hem orada hem de online olarak eğitimler yapıyoruz. Onlardan sorular alıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da fetva birimlerindeki arkadaşlarımıza sorularını soruyor" ifadesini kullandı.

Almanya ve Hollanda'da fetva birimlerinin hizmet vermeye başladığını söyleyen Aydın, "Hem Almanya ve Hollanda'daki fetva birimlerinde çalışan arkadaşların sayısını artırmak hem de Türk vatandaşlarının yaşadığı diğer ülkelerde de bu birimleri oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.