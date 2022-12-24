Tepkilere karşın kurulan Diyanet Akademisi'ne 6 bin personel alınacak

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Başkan Ali Erbaş’ın, “Bütçemizin yüzde 96’sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor. Geriye kalıyor yüzde 4. O, yüzde 4’le biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz” sözleriyle eleştirdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) bütçesi, 2023 için yüzde 100’ü aşan artışla 35.9 milyar liraya çıkarıldı.

(Ali Erbaş)

Bütçenin 33.8 milyar liralık büyük kısmı, personel için ayrıldı. 2023 bütçesinin kesinleşmesinin ardından Diyanet’in taşra teşkilatı için 6 bin 200 personel alınacağı duyuruldu.

ASKERLİK ERTELENECEK

DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, dün “2022 yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi Alımı” ilanı yayımladı. Buna göre, bin 300 Kuran kursu öğreticisi, 4 bin 600 imam-hatip ve 300 de müezzin-kayyım alınacak. Böylece kuruma son 1 yılda 18 bini aşkın personel alınmış olacak. Sözlü sınavla alınacak adaylar, en az 6 ay Diyanet Akademisi’nde eğitim görecek. Bu süre boyunca erkeklerin askerliği ertelenecek.