Ali Erbaş: Hocalarımızı bezdirin, camileri boş bırakmayın
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin boş kalmasından yakındığı konuşmasında "Değerli kardeşlerim, hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin" çağrısı yaptı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde cami inşaa edildi. Caminin açılışına ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Açılışta konuşan Erbaş, camilerin boş kalmasından yakındı.
Erbaş, "Camilerimiz boş kalmasın. Camilerimiz mektep olarak, hocalarımız cami dersleri ile namaz öncesi, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal dersleri ile insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim; hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin. Ben ilmihal dersi almak istiyorum hocam, diz çökün önüne ben Kur'an-ı Kerim bilmiyorum bana Kur'an öğret deyin. Ben tefsir dersi almak istiyorum deyin. Hocalarımız hizmetinizde, onların adı hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçileri. Hademe-i hayrat bizim 1920'lerdeki ismimiz. Diyanet İşleri mensuplarının unvanı hademe-i hayrat, şimdi işte imam hatip diyoruz, müezzin, kayyım diyoruz, vaiz diyoruz ama hepimizin adı ortak ismi hademe-i hayrat, hayır hizmetçileri. Bu konuda hocalarımız hizmetinizde” dedi.
Erbaş'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camii’nin açılışı yapıldı.
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