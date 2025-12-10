Ali Erbaş, 'yasadışı bahis'e ayetle tepki gösterdi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 17:02:00
Haber Merkezi
Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, futbol dünyasında çok sayıda ismin karıştığı yasadışı bahis operasyonlarına ilişkin "Yasadışı bahis ne demek! Kumarın yasalı olur mu?" diye tepki gösterdi.

2017'den beri sürdürdüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevini eylül ayında devreden Ali Erbaş, geçen ay düğmesine basılan ve futbol dünyasını sarsan bahis operasyonlarıyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

Erbaş, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, sözkonusu operasyonlarda "yasadışı" ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi.

"Yasadışı bahis ne demek! Kumarın yasalı olur mu?" diyen Erbaş, sözlerinin devamında Kuran'ın müslümanları kumardan uzak durmaya çağıran ayete yer verdi. 

Ali Erbaş'ın paylaşımı şöyle: 

 

"Yasadışı bahis ne demek! Bahis bir kumar çeşididir. Kumarın yasalı olur mu? Bakınız Allah cc Maide suresi 90-91’de ne buyuruyor: “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”.

 

 

