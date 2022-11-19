Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, özel kalemden de ziyaretlerden de vazgeçmedi!

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhuriyet; önce Diyanet içinde Başkan Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’a “hanımefendi” şeklinde hitap edildiğini, Erbaş’ın il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ettiğini, çalışmalar hakkında “bilgi aldığını”, ardından Erbaş’ın, ziyaretlerinde çantasını koruma polisine taşıttığını, son olarak da Diyanet’te vaiz kadrosunda yer alan bir personelin Erbaş için özel kalem olarak görevlendirildiğini gündeme getirdi. Ancak Erbaş, tüm tepkilere karşın ne ziyaretlerden ne de özel kaleminden vazgeçti.

Başkanlıkta resmi bir görevi olmadığı bilinen Seher Erbaş, 19 Ekim’de Siirt’e gitti. Hafızlık icazet törenine katılan, Kuran kurslarını ziyaret eden ve “bazı kurum amirleri ve kurum amirlerinin eşleriyle ‘huzur dersi’ yapan Erbaş, 22 Ekim’de Bayburt’a geçti ve Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Kadın Kolları’ya toplantı gerçekleştirdi. Erbaş, ziyarete ilişkin paylaşımında, “Projelerini dinledik. İstişarelerde bulunduk. Müftülük personeli eşleri ve diğer kurum amirlerinin eşleriyle bir araya geldik. ‘Huzur dersi’ yaptık” ifadelerini kullandı. Erbaş, ziyaret kapsamında Kuran kurslarını tek tek ziyaret etti.

(22 Ekim-Bayburt)

DİYANET LOGOLU HEDİYELER

Erbaş, 10 Kasım’da ise Mardin Midyat’ta Kuran kurslarını ziyaret etti. Erbaş, ziyareti, “Talebelerin gözlerindeki ışıltı, ilme olan iştiyakları (güçlü istek) bizleri ziyadesiyle memnun etti” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

(10 Kasım-Mardin)

11 Kasım’da da Mardin ziyaretlerini sürdüren Erbaş’a, bu ziyaretlerde özel kalemi de eşlik etti. Ziyaretlerde Diyanet logolu çantalarda hediye verilmesi de dikkat çekti. Erbaş’ın 12 Kasım’da Mardin’deki ziyaretleri ise Mardin İl Müftülüğü tarafından “Hanımefendi Seher Erbaş, Lütfiye Yedikardeş 4-6 Yaş Kuran Kursu’nu ziyaret etti” sözleriyle duyuruldu.