Ali Erbaş'ın ısrarı çalışanları mağdur etti

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

2022’de Diyanet içinde yürütülen promosyon anlaşma süreci, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile personelin arasını açtı. Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı sonucu katılım bankalarıyla imzalanan promosyon tutarı, yargıya taşınsa da sonuç alınamadı. Promosyon için “harama yakın” fetvası verilirken kurum yazışmalarında “promosyon” yerine “hediye” tanımı kullanılmaya başlandı.

Kurum İdari Kurul Toplantısı’nın nisan ayı gündeminde, yeni dönem personel maaş promosyon sürecinde “genelgeye uygun olarak tüm bankalardan teklif alınması”, ayrıca sürecin şube ve ATM sayısı ile teknik altyapısı yeterli olan bankalar aracılığı ile yürütülmesinin sağlanması yönünde tavsiye kararı alınsa da uyulmadı. Ziraat Katılım’ın, asgari ücretin de altında, 10 bin 980 liralık teklif vermesi üzerine Diyanet-Sen, 81 il yöneticisiyle birlikte başkanlık önünde eylem yaptı. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Başkanlık, maaş ödemelerinde yaşanan olumsuz süreçleri bilmesine rağmen sadece katılım finanslardan teklif istemeye devam ediyor. Bu dayatmaya karşı olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz” dedi.

KABUL ETMEDİLER

Tüm tepkilere karşın görüşme süreci önceki gün tamamlandı. Edinilen bilgiye göre birçok bölge için ihaleyi Ziraat Katılım kazandı. Personele 36 ay için 11 bin 700 lira ve 500 liralık “para puan” verilecek. Kısıtlı bölgelerde kazanan Kuveyt Türk ise 12 bin 600 lira ödeyecek. Anlaşmaya şerh düşüldüğü öğrenilirken “işçi tarafının anlaşmadan rahatsız olduğu ve anlaşmayı kabul etmediği” belirtiliyor.