Ali Erbaş'tan dava yağmuru

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 3 bin hakaret davası açtığını açıkladı. Erbaş, tazminatları Gazze’ye gönderdiğini söyledi.

Ali Erbaş'tan dava yağmuru
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:58

Lüks harcamaları ve tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hakkındaki iddialara cevap verdi. Erbaş, 3 bin hakaret dava açtığını söyledi.

TV100’den Hacı Yakışıklı’ya konuşan Erbaş, 3 bin kişiye tazminat davası açtığını söyledi. Habere göre, Arapça bilmediği iddialarına ilişkin olarak Erbaş, “Elbette Arapça’yı konuşuyorum ve anlıyorum. Ben Arapça hocalığı yaptım. İstanbul’da yıllarca Arapça öğretmenliği yaptım” dedi.

Erbaş, makam arabası tartışmalarına ilişkin olarak ise 2015’ten 2024’e Diyanet’e hiç yeni araba verilmediğini öne sürdü.

3 BİN HAKARET DAVASI 

Hakkındaki iddialara ilişkin davalar açtığını söyleyen Erbaş, “3 bin hakaret davası açtım. Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim” dedi. 


Etiketler: #Ali Erbaş #Diyanet İşleri Başkanı

İlgili Haberler

Boykot çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadının İsrail menşeili markanın temsilcisi olduğu ortaya çıktı

Boykot çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadının İsrail menşeili markanın temsilcisi olduğu ortaya çıktı
Kuran kursu açılışında skandal görüntüler... Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu

Kuran kursu açılışında skandal görüntüler... Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
Ekrem İmamoğlu 'Allah onu ıslah etsin' demişti... Hutbede Atatürk'ü anmayan Ali Erbaş Saray'da andı

Ekrem İmamoğlu 'Allah onu ıslah etsin' demişti... Hutbede Atatürk'ü anmayan Ali Erbaş Saray'da andı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler