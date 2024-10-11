Ali Erbaş'tan dava yağmuru

Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:58

Güncelleme: 11.10.2024 - 09:58

Lüks harcamaları ve tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hakkındaki iddialara cevap verdi. Erbaş, 3 bin hakaret dava açtığını söyledi.

TV100’den Hacı Yakışıklı’ya konuşan Erbaş, 3 bin kişiye tazminat davası açtığını söyledi. Habere göre, Arapça bilmediği iddialarına ilişkin olarak Erbaş, “Elbette Arapça’yı konuşuyorum ve anlıyorum. Ben Arapça hocalığı yaptım. İstanbul’da yıllarca Arapça öğretmenliği yaptım” dedi.

Erbaş, makam arabası tartışmalarına ilişkin olarak ise 2015’ten 2024’e Diyanet’e hiç yeni araba verilmediğini öne sürdü.

3 BİN HAKARET DAVASI

Hakkındaki iddialara ilişkin davalar açtığını söyleyen Erbaş, “3 bin hakaret davası açtım. Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim” dedi.