Ali Erbaş'tan dava yağmuru
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 3 bin hakaret davası açtığını açıkladı. Erbaş, tazminatları Gazze’ye gönderdiğini söyledi.
Lüks harcamaları ve tartışmalı çıkışlarıyla sık sık gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hakkındaki iddialara cevap verdi. Erbaş, 3 bin hakaret dava açtığını söyledi.
TV100’den Hacı Yakışıklı’ya konuşan Erbaş, 3 bin kişiye tazminat davası açtığını söyledi. Habere göre, Arapça bilmediği iddialarına ilişkin olarak Erbaş, “Elbette Arapça’yı konuşuyorum ve anlıyorum. Ben Arapça hocalığı yaptım. İstanbul’da yıllarca Arapça öğretmenliği yaptım” dedi.
Erbaş, makam arabası tartışmalarına ilişkin olarak ise 2015’ten 2024’e Diyanet’e hiç yeni araba verilmediğini öne sürdü.
3 BİN HAKARET DAVASI
Hakkındaki iddialara ilişkin davalar açtığını söyleyen Erbaş, “3 bin hakaret davası açtım. Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim” dedi.
Etiketler: #Ali Erbaş #Diyanet İşleri Başkanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dehşet
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Türkiye Kupası'nda karşılaşma yarıda kaldı!
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?