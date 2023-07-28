Ali Erbaş'tan mezuniyet duası

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Polis Meslek Yüksek Okulları’nda 6. dönem olarak eğitimlerini tamamlayan polis memurları için Ankara Gölbaşı Polis Akademisi’nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile mezun öğrencilerin aileleri de katıldı.

Erbaş, törende dua etti. Polisler duanın ardından ise yeminlerini etti.

‘FETÖ’DEN TEMİZLEDİK’

Törende konuşan Erdoğan, bir taraftan polis teşkilatını FETÖ’cü unsurlardan temizlerken aynı zamanda emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermediklerini iddia etti. 15 Temmuz sonrası 41 bin Emniyet mensubunun kurumla ilişiğinin kesildiğini ifade eden Erdoğan, 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldıklarını, komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak ise 128 bin personel alındığını bildirdi.