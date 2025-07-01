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Ali Mahir Başarır'dan 'İzmir' açıklaması: Darbeciler iş başında!

Ali Mahir Başarır'dan 'İzmir' açıklaması: Darbeciler iş başında!

1.07.2025 09:31:00
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Haber Merkezi
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Ali Mahir Başarır'dan 'İzmir' açıklaması: Darbeciler iş başında!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin "Bu bir soruşturma değil, bu düpedüz siyasi bir operasyondur! Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla sindiremeyeceksiniz!" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan ve aralarında  önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de çok sayıda ismin gözaltına alındığı operasyona ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan bir tepki geldi. 

Başarır, X hesabı üzerinden "Darbeciler iş başında!" diyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart siyasi darbesinin 100. gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanımız Tunç Soyer ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun gözaltına alınması tesadüf değil! Yine aynı senaryo: Yolsuzluk iddiası, sabah baskını, algı operasyonu… Bu bir soruşturma değil, bu düpedüz siyasi bir operasyondur! Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla sindiremeyeceksiniz! Türkiye'nin değişimine engel olamayacaksınız."

 

İlgili Konular: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #Ali Mahir Başarır

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