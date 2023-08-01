Ali Mahir Başarır'dan çok konuşulacak açıklama: Tabanımız küsse de yine CHP'ye oy verir

Akbelen'de yurttaşa parmak salladığı görüntüleri eleştirilen CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Başarır, "Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 00:40
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Geçtiğimiz gün Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına yönelik başlayan direnişe destek vermek amacıyla bölgeye giden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir yurttaşa parmak sallayarak "Bana bağırma" demişti.

Olayın ardından çok sayıda tepki alan Başarır, Halk TV'de Buket Güler'in sunduğu 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Burada gündemdeki konulara değinen Başarır, çok konuşulacak bir ifadede bulundu.

Başarır, “Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın ifadeleri sosyal medyadan tepki topladı. O tepkilerden bazıları:


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