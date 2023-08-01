Ali Mahir Başarır'dan çok konuşulacak açıklama: Tabanımız küsse de yine CHP'ye oy verir

Yayınlanma: 01.08.2023 - 00:40

Güncelleme: 01.08.2023 - 01:06

Geçtiğimiz gün Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına yönelik başlayan direnişe destek vermek amacıyla bölgeye giden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir yurttaşa parmak sallayarak "Bana bağırma" demişti.

Olayın ardından çok sayıda tepki alan Başarır, Halk TV'de Buket Güler'in sunduğu 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Burada gündemdeki konulara değinen Başarır, çok konuşulacak bir ifadede bulundu.

Başarır, “Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın ifadeleri sosyal medyadan tepki topladı. O tepkilerden bazıları:

Yani tıpış tıpış diyorsunuz…

Öyle belki de ama bu bana sorarsanız sizinle değil o partiyi kuran isimle alakalı…

Ve fakat bundan sonra eğer yepyeni bir vitrin ve söylemle çıkmazsanız seçmenin karşısına…

Yine tıpış tıpış size oy veriler mi bakın bundan hiç emin değilim…

Bence… pic.twitter.com/TLQQVv4RRH — Izzet Capa (@izzetcapa) July 31, 2023

CHP’li Ali Mahir Başarır: “Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir.”

Yerel seçimlerde verecekler mi göreceksiniz babayı ?? — nurse (@nursse_hemsire) July 31, 2023

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: “Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP'ye oy verir” dedi. CHP'ye oy veren sevgili arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı alayım. — Cemil Çiçek (@avcemilcicek) July 31, 2023