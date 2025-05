Ali Mahir Başarır’dan Erdoğan’a 'telef' yanıtı: 'Sen zaten siyaseten telef olmuşsun'

Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:29

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:29

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İzmir'de yapılan kortejlerle başladı.

İzmir’de emekçiler, siyasi partiler, belediye başkanları ile temsilcileri, sendikalar, meslek örgütleri, Kültürpark Lozan kapısı önünde kortejler halinde Gündoğdu meydanına yürüdü.

Yürüyüşe Belediye Başkanları, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel başkan yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Ümit Özlale, Yüksel Taşkın ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.

Başarır, yürüyüşte gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek?" sözlerine yanıt verdi.

“EN KALABALIK, EN TEPKİLİ 1 MAYIS”

Son yılların en kalabalık en tepkili 1 Mayıs kutlamalarının olduğunu belirten Başarır, “İzmir’de, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi son yıllardaki en kalabalık, en coşkulu 1 Mayıs bu dönem yaşanıyor. Binlerce insan emeğinin karşılığını alabilmek için burada yürüyor. Her gecenin bir sabahı var ama bu sabahın da bir sahibi var. O sahipler de emekçiler, işçiler, emekliler… Yani ezilen milyonlar. O yüzden 1 Mayıs’ı İzmir’de geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Eski il başkanlarıma da ‘Bu 1 Mayıs nasıl?’ diye sordum. ‘Son yılların en kalabalık, en coşkulu ve en tepkili 1 Mayıs’ı’ dediler. Mücadeleye devam edeceğiz. Dediğim gibi, her gecenin bir sabahı var. Ama bugünün sabahının sahipleri var. Onlar da milyonlarca insan” diye konuştu.

“TELEF OLACAK BİRİ VARSA RECEP TAYYİP ERDOĞANDIR”

Erdoğan'ın “Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek?” sözlerine yanıt veren Başarır, “Artık bu başka bir noktaya geldi. Ahlaksızlıklarını, hukuku araç kılarak yapıyorlar. Hukuku araç kılarak insanları susturmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tayyip Bey nerede? ‘Cumhurbaşkanlığında daha kaç CHP’li telef olacak?’ Sen zaten siyaseten telef olmuşsun. Bu halk seni siyaseten telef etmiş. Sen beni telef edemezsin. O yüzden siyaseten telef olan Recep Tayyip Erdoğan, baskılarını bırak, sandığı getir. İzmir’de yüz binlerce emekçi sana ‘git’ diyor. ‘Sahtekar TÜİK’ diyor. ‘Emek hırsızı’ diyor. O yüzden telef olacak biri varsa, o Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu baskılar bizi sindirmeyecek, bıktırmayacak, susturamayacak. Seçim olana kadar yürüyeceğiz 1 Mayıs coşkusuyla.” ifadelerini kullandı.