Ali Mahir Başarır’dan ‘eşit yurttaşlık’ tepkisi: ‘Kaç bakan, vali, kaymakam Alevi, söyler misiniz?’

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:27

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün, TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 bütçe kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuşmasının ardından söz aldı.

Başarır, şunları söyledi:

“Alevi ve Sünni yurttaşlarımızdan bahsettiniz. Ben bu bütçede, siz konuşurken sizden şunları beklerdim: ‘Cemevleri, camiler gibi ibadethane sayılacak elektrik faturası, su faturası hiçbir ücret alınmayacak’ demenizi beklerdim. Ben size soruyorum: Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde kaç tane kaymakam ve vali Alevi söyler misiniz? Söyleyemezsiniz. Kaç bakan alevi söyler misiniz? Kaç hâkim ve savcı alevi söyler misiniz? Söyleyemezsiniz. Siz, eşit yurttaşlıktan bahsediyorsanız çıkın, burada 81 ilin valisinin kaç tanesinin Alevi olduğunu söyleyin. Ayrım yapıyorsunuz. İsimlerinden dolayı insanlar eleniyor. Ben bunu net bir şekilde görüyorum. Aldıkları puan ve mülakat sonuçlarını biliyorum.”