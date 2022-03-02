'FETÖ borsası' davası: Avukat ve polislere hapsi istemi
Kamuoyunda ‘FETÖ borsası davası’ olarak bilinen ‘rüşvet’ davasında yargılanan iki avukat ve üç polisin 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Uluslararası bir nakliye şirketinin sahibi ve yönetim kurulu başkanı Şahap Ç.’den, hakkındaki FETÖ soruşturması dosyasını kapatmak için 150 bin dolar istedikleri gerekçesiyle iki avukat ile dört polis hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ‘rüşvet’ davasında savcı mütalaasını açıkladı
Savcı, sanıkların Şahap Ç.’nin dosyasının lehine sonuçlanması için aracılar vasıtasıyla ‘rüşvet’ suçunu işlediklerini kaydederek, iki avukat ile üç polisin 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, bir polisin ise üzerine atılı fiilleri gerçekleştirdiğine ilişkin belirginlik bulunmadığı için beraatını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, polis memuru dört sanığın ‘rüşvet’, avukat olan iki sanığın ise ‘rüşvete aracılık’ suçundan hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.
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