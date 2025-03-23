Ali Mahir Başarır'dan Saraçhane'ye tarihi çağrı: 'Buraya gelmezseniz cemaatlere burası peşkeş çekilecek'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 01:11

Güncelleme: 23.03.2025 - 02:45

Yüzbinler, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için bugün de Saraçhane'ye gitti.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasının ardından polis ekipleri, meydandaki kalabalığa müdahale etti.

ÇELİK AÇIKLAMA YAPTI

Saraçhane'de polis, kalabalığı püskürtürken İBB binasının karşısına kadar geldi.

Kitlenin yarısı binaya girerken yarısı Vezneciler metrosuna doğru püskürtüldü.

"KARANLIĞI YENECEĞİZ"

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'de bulunan vatandaşlara polis müdahalesine tepki gösterdi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Buraya tam dört gündür bütün yasaklamalara rağmen, internet erişimin kısıtlanmasına rağmen, yolların kapatılmasına rağmen yüz binler korku duvarlarını aşa aşa geliyorlar. Şu anda Ekrem Başkan, Çağlayan Adliyesi’nde ifade sürecinin içerisinde. Burada Bozdoğan’ı bahane ederek, bakın çok net söylüyorum. Bugün Sayın Vali ile yaklaşık 30-40 tane telefon konuşması gerçekleştirdim.

Bozdoğan’ı bahane ederek, burada süreci bekleyen insanları süpüre süpüre, bina ile yol arasında sıkıştırmak istediler. Açtık belediyenin kapılarını, insanların üzerine gazı basarak, içeride yaralılar var. Şimdi ‘provokatör’ diyecekler. Başka şeyler söyleyecekler. Ama içeride kafası, gözü patlamış 50 yaşında insanlar da var. Gençler de var. 60 yaşında insanlar da var. Sırf bu kalabalığı dağıtmak için binanın içerisine bir adım kalana kadar polisleri getirerek, insanların üzerine biber gazı sıktılar ve yaraladılar.

Biz bu kalabalığı dağıtırız, sonra insanlar evlerine gider sanıyorlar. Yanılıyorlar. İnsanlar, yüz binler Saraçhane’ye hem ülkenin dört bir yanına bu haksızlık karşısında akmaya devam edecek. İnsanlar burada. Çadırı, reviri oluşturduk. Seyyar tuvaletlerimiz burada. Belediye binasının giriş kapıları açık. Ekrem İmamoğlu bir an önce serbest bırakılıp, görevine dönmelidir. Talebimiz çok açık ve nettir. Sanıyorlarsa dışarıdaki kalabalığı gaz sıkarak dağıtacaklarını, buraya çökeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Bizi buradan çıkartamazlar. Biz buradan çıkmayız. Biz buraya çökmelerine izin vermeyiz. Bu ülkenin umutlarını karartmalarına izin vermeyiz. Hem burada olacağız hem de yarın sandıkları kurup, Ekrem İmamoğlu’nu önce cumhurbaşkanı adayı, sonra cumhurbaşkanı yapıp, karanlığı yeneceğiz."

"BURAYA GELİN BİZ SARAÇHANE'DEYİZ"

Öte yandan, CHP'li Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı paylaşımla, "Buraya gelin biz Saraçhane'deyiz. Buraya gelmezseniz cemaatlere burası peşkeş çekilecek" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet de Saraçhane'de nöbete gitti.