Mansur Yavaş Saraçhane'ye gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in kitapları ile çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek konuşması için çıktığı Saraçhane'ye gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in 'Parsel Parsel' ve 'Vurgun' kitapları ile çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt geneli tepkiler sürüyor.
ABB Başkanı Mansur Yavaş da Saraçhane'deki buluşmaya gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in kitapları ile çıkarak, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı AKP'li Melih Gökçek'e gönderme yaptı.
Yavaş, "Murat Ağırel iki kitap yazdı aynı şahıs için. İki kitap dolusu yolsuzluk var, daha bir gün ifadeye çağırılmadı!" ifadelerini kullandı.
MURAT AĞIREL'İN KİTAPLARI
Mansur Yavaş'ın referans gösterdiği gazeteci Murat Ağırel'in Parsel Parsel ve Vurgun kitapları AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi dönemi ve FETÖ ilişkilerini deşifre ediyor.
Ağırel, Ankara’nın nasıl parsellendiğini kitaplarıyla belgeler ile sunuyor.
Etiketler: #Murat Ağırel #Mansur Yavaş #Gazeteci
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