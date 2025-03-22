Yüzbinler Saraçhane'de: Milyonlar ekran başında... İmamoğlu'nun yayımı rekor izlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemler kapsamında CHP'nin Saraçhane buluşmasına 550 bin kişi katıldı, 1 milyondan fazla kişi ise İmamoğlu'nun X hesabından Saraçhane'yi canlı takip etti.

Yüzbinler Saraçhane'de: Milyonlar ekran başında... İmamoğlu'nun yayımı rekor izlendi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane konuşması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından da canlı yayımlandı.

Özel, "550 bin kişiyle göz göze tarihi yarımadada bağlantı yollarıyla birlikte 1 milyon kişi gönül gönüleyiz, 1 milyon kişi" ifadelerini kullandı.

Yüzbinler meydanda iken milyonlar da ekran başında Saraçhane'yi takip etti. İmamoğlu'nun X hesabından yayımlanan canlı yayın videosu 1 milyon 500 binden fazla kişi tarafından anlık takip edildi.


Etiketler: #Saraçhane #Ekrem İmamoğlu #CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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