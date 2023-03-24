Ali Öztunç o görüntülere ilişkin konuştu: 'Cem Yılmaz böylesi sitkomu çekemezdi'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 18:03

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 18:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti sırasında yanına gelen ve depremzede olduğu iddia edilen bir kişi, durumunu Erdoğan'a anlatırken "konteyner talebinde bulunduğu CHP'nin kendisine 'Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye ol' şartı sunduğunu öne sürdü. İsminin Ramazan Kara olduğu belirtilen şahsın CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'ta ilgili bu dile getirdiği bu iddia, AKP çevreleri ve iktidara yakın medya organları tarafından gündem haline getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da konu üzerine bir açıklama yaptı. Öztunç, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’ta yaşanan bir mizansendir. Baştan sona bir tiyatro oyunudur. Asla böyle bir şey yok. Gerçekten çok gülünç hale düşüyorlar artık. Bakın, iddiaya göre vatandaş benden çadır istemiş ben verilmesi talimatını vermişim, arkasından konteyner istemiş, bir iş adamına göndermişim, iş adamı ona, ‘veririz’ demiş… Sonra vazgeçmiş, sonra demiş ki, ‘CHP’ye ya da HDP’ye üye olacaksın’, ben kendi partim varken başka partiye niye üye yaptırayım? Ayrıca böyle bir olay baştan sona yok, baştan sona bir yalan, bir mizansen, bir kurgu… Neden oldu peki bu? Çünkü 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait çadırları söküyorlardı. Kahramanmaraş merkezde Sayın Cumhurbaşkanı’nın geçeceği güzergahtaki üzerinde ABB logosu olan bütün çadırları söktüler. Gerekçe, ‘Tayyip Bey, ABB logosunu görmesin.’ Biz bunu ifşa ettik. Bunu ifşa edince herhalde bu hazımsızlıktan kaynaklı cevap vermek istediler. Böyle bir mizansen gerçekleştirmişler. Adam ezberlemiş konuşurken, sufle veriyorlar adama, şunu söyle demeye getiriyorlar. Baştan sona bir film çevirmişler. Böyle numaralara gerek yok. Yaptığınız çok büyük bir yanlış, kimse inanmadı, inanmaz da zaten."

"GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA ÇADIR VE KONTEYNER VERİLMEDİ DİYOR"

Öztunç şunları söyledi:

"Belli zaten Cumhurbaşkanı da inanmamış gibi görünüyor. Bu filmi çevirenler, bu mizanseni yapanlar aslında Cumhurbaşkanı’na yanlış yapıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın gözünün içine baka baka, ‘çadır ve konteyner verilmedi’ diyor. Kim verecek? Devlet verecek, AFAD verecek; konteyneri de çadırı da… Vermemişler o Ali Öztunç’a gelmiş beyefendi. Çıkıyor bunu söylüyor. Sormazlar mı orada peki, devlet olarak siz niye vermediniz madem öyle? Niye Ali Öztunç’a geldi, bir milletvekiline ya da bir partiye geldi istedi? Veremedikleri için öyle mi? Baştan sonra yanlış bir mizansen yapmışlar, komik olmuş, sitkom olmuş, Cem Yılmaz böylesi sitkomu çekemezdi. Gülünç hale düşmüşler. Komik hale düştüler. Bu yapılan baştan sonra bir tiyatro oyunudur, bir mizansendir. Bu ikinci Kabataş.”