Ali Öztunç'tan Bakan Vahit Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusu

01 Aralık 2022 Perşembe, 22:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım merkezinde yaşanan vahşet üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öztunç, yaptığı suç duyurusunda Bakan Vahit Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve sorumlu yetkilerden şikayetçi oldu.

Öztunç, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK); kamuya ait araçların işlenilen suçlarda kullanılması, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, görevini kötüye kullanma suçlarını içeren 181, 257, 266, 279’ncu maddeleri ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, Anayasa ve çevre kanunlarına muhalefet ile savcılığın re’sen tespit edeceği diğer suçlar üzerinden soruşturma yapılmasını talep etti.

CHP'li Öztunç, suç duyurusunda görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çok sayıda yurttaşın, sivil toplum örgütünün CHP Genel Başkanlığı'nın ve CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın sürece dahil olmasına için taleplerin geldiğini ifade etti.

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na ve TCK'da yapılan değişikliklere atıf yapan Öztunç, hazırladığı Politika Metninde; "Konya'da yaşanan acı olay, maalesef yapılan uyarılara rağmen yüzeysel ve sığ yaklaşımlarla hızlıca TBMM'den geçirilen söz konusu yasal düzenlemelerin yarattığı iklimin olayıdır. Bu bağlamda, 5199 Sayılı Kanun’un uygulamasından sorumlu olan Tarım ve Orman Bakanı ve Bakanlık yetkilileri, soruşturmaya konu suçun işlenmesini kolaylaştıracak yasal zeminin oluşmasına yol açmıştır" ifadelerine yer verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınakta hayvanlara yönelik şiddet, aç bırakma gibi Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket edildiğini ifade eden Öztunç, "Bu nedenle somut olayda sadece canavarca hisle köpek öldüren kişilerin değil, söz konusu eylemleri olağanlaştıran uygulamalara yasal zemin açan başta Tarım Orman Bakanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm sorumluların soruşturmaya dahil edilmesi gerekmektedir" dedi.

Barınakta yaşanan şiddet görüntülerine atıf yapan Öztunç’un suç duyurusu şöyle:

Videoda görüldüğü üzere çalışanlardan biri köpeğe defalarca elindeki demir kürekle vurmakta, öldürme kastıyla hareket etmekte ve kasten eziyet etmektedir. Bu haliyle belediye yetkilileri kendilerine verilmiş hak ve yetki sınırını aşmak suretiyle kasten hayvanlara işkence etmiş ve öldürmüştür. Bu durum TCK 257 uyarınca görevi kötüye kullanma suçunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi uyarınca hayvana işkence ve kasten öldürme suçunu oluşturmaktadır. İlgili madde uyarınca bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bunun yanında kamu araç gereçleri suçta kullanılmış olup TCK 266 maddesi de uygulanmalıdır.

Suç duyurusunda Öztunç, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, alınması gereken önlemleri tanımlayan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'ni ihlal ettiğini de vurguladı.