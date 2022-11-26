Konya'da hayvan barınağında dehşet: Tutukluların ifadeleri ortaya çıktı
Konya'da bir hayvan barınağında kaydedilen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler üzerine tutuklanan zanlıların ifadeleri ortaya çıktı. Zanlı Murat B., köpeğin kendisine saldırması üzerine şiddete başvurduğunu öne sürdü. Diğer zanlı Sefa Ç. ise köpeğe ilaçlama yapacaklarını ancak saldırması üzerine Murat B.'nin hayvana vurduğunu belirtip "Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk" dedi.
Sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklanan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç.'nin ifadesine ulaşıldı.
Barınakta sağlık teknisyeni olarak çalıştığını söyleyen Murat B. ifadesinde olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yaptıkları sırada söz konusu görüntülerde başına kürekle vurdukları köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü.
Murat B., "Sefa Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor" beyanında bulundu.
"İLAÇLAMA İÇİN ÇIKARDIK"
Diğer zanlı Sefa Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta 2 aydır çalıştığını belirterek, "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce Murat'a saldırdı. Bunun üzerine Murat kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra Murat kürekle 2 kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk" ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde hayvanların telef edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli 2 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
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