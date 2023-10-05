Ali Yerlikaya, Soylu döneminin dosyasını açtı! Yeni "çakar" kararı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:51

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görev süresi içinde 2500 kişiye çakar verildiği iddia edildi. Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın açıklamasına göre, şikâyetler sonrası yeni çakar dağıtımı durduruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni çakar alımının durdurulmasının yanı sıra, dağıtılan çakarların toplatılması için de çalışma başlattı.

Küçükkaya'nın programdaki açıklaması şu şekilde:

“Bir çalışma başlıyor. Teyit ettim. Bakan Yerlikaya'nın talimatından sonra bu konuda yapılan çalışmalarla Bakan Yerlikaya, 'Çakar dağıtımını durduruyoruz' demiş. Yapılan incelemede bazı kişilerin hakkı olmamasına rağmen usulsüz şekilde çakar sahibi olduğu tespit edildi. Bunlar toplanmaya başladı. Benim edindiğim bilgiler Süleyman Soylu döneminde 2500 kişiye çakar kullanma yetkisi verilmiş. Bunlar tek tek inceleniyor. İçişleri Bakanlığı bunları geri çağırıyor. İçişleri, emniyet şeridi ihlailine karşı da inceleme başlattı.”