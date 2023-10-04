Ankara'da sürpriz görüşme: Soylu istemiş!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun talebi üzerine iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, "Görüşmeyi önemli kılansa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Erdoğan Azerbaycan'dayken yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine gelmesi" diye yazdı.
Ayhan Bora Kaplan'ın başında olduğu suç örgütüne yönelik operasyonun ardından başlayan süreç ve Emniyet'te Soylu'ya yakın isimlerin görevden almaları tartışmaları artırdığını kaydeden Erkin, iktidar cenahını yakından takip eden bir ismin "İktidar bloğunda bir iç kavganın merkezi Beştepe'den çok AKP Genel Merkezi gibi görünüyor" sözlerini köşesine taşıdı.
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