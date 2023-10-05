Erdoğan-Soylu görüşmesinde ‘Ankara’ konuşuldu iddiası
Geçtiğimiz gün Ankara'da bir araya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adaylığı hakkında konuştuğu öğrenildi.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Soylu'nun talebi üzerine iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Erdoğan ile Soylu’nun iki saat süren görüşmesinde Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adaylığı konusunun konuşulduğunu aktardı.
Erkin, “Görüşmede neler konuşuldu” sorusuna yanıt ararken öğrendiklerini şöyle aktardı:
“İki isim yerel seçim konusunda da konuşmuş. Süleyman Soylu’nun da kafasında Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı fikrinin olduğu iddialar arasında.
‘İSTANBUL’DA YENİ GELİŞME’
Yine İstanbul’da konuşulan isimler dışında (Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu) Ahmet Misbah Demircan’ın da adaylık için ‘kulis’ yaptığı gelen bilgiler arasında. Demircan’ın ‘Beyoğlu’nu yönettim İstanbul’u da yönetirim’ iddiasında olduğunu öğrendim. Sonuçta; kasım ayından sonra siyaset kazanı iyice kaynayacak gibi.”
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