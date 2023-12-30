Ali Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li isimden tepki: 'CHP iktidara mı geldi?'
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iptal oldu. Yaşananların ardından kişisel sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, AKP'li isimden tepki geldi.
Suudi yetkililerin Süper Kupa maçında Atatürk tişörtüne, posterlerine ve pankartına 'izin' vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye döndü.
Kulislerde
adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Adaylığı için geçen İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya, skandalın ardından, kişisel sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı
paylaştı.
Yerlikaya "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir" dedi.
“CHP İKTİDARA MI GELDİ?”
Yerlikaya'nın paylaşımının ardından, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yerlikaya'nın tweetini alıntılayarak
"CHP iktidara mı geldi, nedir, gece gece darbe mi oldu yoksa?" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk'ü ölümünün 85. yılında sosyal medyadan paylaştığı video ile anmıştı. Ayrıca, Yerlikaya'nın İstanbul adaylığına hazırlandığı şeklinde yorumlar yapılmıştı.
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