Ali Yerlikaya duyurdu... 37 ilde IŞİD operasyonu: 189 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-38 Operasyonu'nda, 189 zanlının yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:04
Ali Yerlikaya duyurdu... 37 ilde IŞİD operasyonu: 189 gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali  Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 37 ilde 189 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."


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