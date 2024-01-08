Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:12

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı olarak da Alinur Aktaş ilan edildi. Peki, Alinur Aktaş kimdir? AKP Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli? Alinur Aktaş'ın hayatı...

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Bursa İnegöl doğumlu olan Aktaş; ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir'dir.

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atıldı

2002 yılında AKP Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçildi

2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş aynı zamanda Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı'dır.

ALİNUR AKTAŞ EVLİ Mİ?

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır