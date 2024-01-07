Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:58

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde aday olan isimleri duyurdu. Yerel seçimlerde Muğla'dan aday olan Aydın Ayaydın'in hayatı merak edildi. Peki, Muğla AK Parti Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın kimdir? Aydın Ayaydın nereli, kaç yaşında? Aydın Ayaydın'ın önceki görevleri neler?

AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

Aydın Ayaydın 20 Ağustos 1951 Derik, Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 1993 yılında ekonometri profesörü oldu.

Eylül 1992'de dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 1995 yılının Kasım ayında DYP'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etmiş ancak milletvekili seçilemedi.

Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, İKV, İAV Yönetim Kurulu Üyeliği, Hür Sigorta ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, BJK Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü, 1997-1999 yıllarında Rekabet Kurumu Başkanlığı ile 1999-2002 yılları arasında ANAP İstanbul milletvekilliği yaptı.

Bir zamanlar Takvim ve Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan sarı basın kartı sahibidir. 2011 seçimleri öncesine kadar VATAN gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

AYDIN AYAYDIN EVLİ Mİ?

Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.