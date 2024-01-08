Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:06

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı olarak da Belgin İba ilan edildi. Peki, Belgin İba kimdir? AKP Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba kaç yaşında, nereli? Belgin İba'nın hayatı...

BELGİN İBA KİMDİR?

Belgin İba 1975 Edirne'de doğdu. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünden mezun oldu.

Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. İba, 2009 - 2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştirdi.

BELGİN İBA EVLİ Mİ?

Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.