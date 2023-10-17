Alman yayın organından tepki çeken ‘sivil ölümleri’ haberi: ‘Editörün eline silah alıp Gazze’ye girmediği kalmış’

Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:23

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:23

İsrail-Filistin arasındaki savaş 11. güne girerken, Alman yayın organı DW Türkçe Filistin’in Gazze kentindeki sivil ölümlerine yönelik bir haberi tepkilere neden oldu.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde “Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılıyor. Örneğin, bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askerî açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilmeyebiliyor” denilirken, Gazze’nin ‘dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri’ olduğundan bahsedildi.

Haberde aynı zamanda Gazze’de ‘sivil-askeri hedef’ arasındaki hedef ayrımının zor olabileceğinden bahsediliyor.

‘Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılıyor mu?’ başlığının da kullanıldığı haberde sorunun yanıtı olarak ‘hayır’ cevabı veriliyor.

Haberin ilgili kısmı şu şekilde:

“Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılıyor mu?

Bunun kısaca cevabı, hayır.

2022'de DW'ye konuşan Toronto Üniversitesi Munk Küresel İlişkiler ve Kamu Politikası Okulu'ndan Mark Kersten, "Savaş yasaları, sivilleri her zaman ölümden korumaz" demişti. Kersten, her sivil ölümünün yasa dışı sayılmadığına dikkat çekmişti.

Çatışmalardaki askeri faaliyetler, eylemin gerekli olup olmadığına göre savaş suçu olarak sınıflandırılıyor. Örneğin, bir okulun ya da bir apartmanın bombalanması, uluslararası hukuka göre askerî açıdan gerekli görülürse savaş suçu olarak değerlendirilmeyebiliyor.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar, böyle bir ayrımı uzaktan yapmanın zorluğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Gazze, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri. Uzmanlara göre, bu nedenle Gazze'de sivil - askeri hedef ayırımını yapabilmek zor.”

Söz konusu habere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Tepkilerden bazıları şu şekilde:

Editörün eline silah alıp Gazze’ye girmediği kalmış.. şunu sormuş ‘Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılır mı?’ https://t.co/Wl2kmX6vbE — Hasan Sivri (@hasansvri) October 16, 2023

Hadi bunu yazan utanmadı çünkü dedelerinin soykırım sicili belli. Çeviren ve servis edenin de mi yüzü kızarmadı? Lafta "eşitlik" şampiyonuyken iş buraya dayanınca "biz sadece Türkçeye çeviriyoruz" diyemezsiniz. İrade de mi ortaya koyamıyorsunuz? Google translate misiniz siz? https://t.co/aBgPJBCmV3 pic.twitter.com/zmRZsBZdeC — Cihat Arpacık (@ArpacikCihat) October 17, 2023

Hayatımda okuduğum en aşağılık, en acımasız, insanlıktan uzak metin olabilir. İsrail’in sivilleri katletmesini meşrulaştırmak DW’ye düşmüş. https://t.co/w6YBIgKLnv pic.twitter.com/gShcBm2uRI — Tunca Öğreten (@tuncaogreten) October 17, 2023