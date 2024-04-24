CHP'ye iki transfer: Özgür Özel’in bugün üç yeni vekile rozet takması bekleniyor

Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:14

Güncelleme: 24.04.2024 - 11:14

CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimlerden birinci parti çıktıktan sonra partisinin Meclis’te kapalı olarak yaptığı grup toplantısında CHP’ye yeni milletvekillerinin katılabileceğinin sinyalini verdi.

Bu toplantının ardından İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız kalan bazı vekillerin adı CHP ile anılmaya başlandı.

Bu kapsamda İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar gibi isimler ileri sürülse de bu isimler doğrulanmadı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün CHP’nin Meclis’te yapılacak grup toplantısında partiye iki yeni milletvekili katılacak.

Öte yandan İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun da CHP’ye katılacak isimlerden biri olacağı konuşuluyor.

Yeni vekillere rozetini CHP lideri Özel takacak. CHP’ye ilerleyen günlerde de katılımların olabileceği söyleniyor.