Almanya'dan 'Öcalan çağrısı' açıklaması

Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:52

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:52

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısı sonrası açıklama yaptı.

Bakanlık, çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, "Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım. Federal hükümet olarak böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.