Kamuoyunda gündem olmuştu: Abdullah Öcalan'lı fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:45

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:45

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la bugün İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü.

Öcalan'ın örgüte çağrısı için hazırladığı metni kamuoyuyla paylaşmak üzere cezaevinde bulunan heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. Ayrıca İmralı'daki hükümlüler Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ile Veysi Aktaş da görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta yer aldı.

YILMAZ TUNÇ 'UYGUN DEĞİL' DEMİŞTİ

İmralı görüşmesinin beklendiği günlerde Öcalan'ın çağrısının görüntülü video ve kendi sesiyle mi kamuoyuna aktarılacağı yoksa heyet tarafından okunarak mı duyurulacağı yönünde tartışma yaşanmış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç video mesaj verilmesinin mevzuata uygun olmadığını açıklamıştı.

İmralı heyeti, görüşmenin ardından İstanbul'daki basın toplantısında Öcalan'ın mesajlarını Türkçe ve Kürtçe okuyarak kamuyoyuyla paylaştı.

"ÖCALAN'IN GÖRÜNTÜLÜ MESAJI KAYDEDİLDİ" İDDİASI

Tarihi çağrının ardından terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etti. Görüşme sonrası sadece bir toplu fotoğraf yayınlandı.

FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKEN YAKA MIKROFONU

İmralı'da çekilen ve kamuoyuyla paylaşılan fotoğrafta masanın ortasında oturan Abdullah Öcalan’ın tam önünde küçük bir mikrofon olduğu görüldü. Video kayıtları sırasında konuşan kişinin sesinin yakından kaydedilmesi için kullanılan "yaka" tipi siyah bir mikrofonun fotoğrafta görülmesi, "görüntülü kayıt alındı" iddialarını güçlendirdi.

Bunun üzerine ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı DEM Parti yetkilileri ve İmralı heyetinden isimler görüntülü mesaj iddiasıyla ilgili yorum yapamayacaklarını belirtti.

Öcalan’ın açıklamasının beklendiği günlerde terör örgütünün yayın organları üzerinden Kandil adına yapılan açıklamalarda Öcalan’ın çağrısı için "görüntülü olmadığı takdirde inandırıcı olmayacağı" şeklinde itirazlara yer verilmişti.