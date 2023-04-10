Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Alparslan Türkeşin kızı Ayyüce Türkeş gündem oldu. Peki, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş hangi partiden milletvekili adayı oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:48
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş hangi partiden milletvekili adayı oldu?
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Eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş gündem oldu. Ayyüce Türkeş'in hangi partiden milletvekili adayı olduğu merak ediliyor. ''Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş hangi partiden milletvekili adayı oldu?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ KİMDİR?

Ayyüce Türkeş Taş, 1990'da doğdu. Doktor olan Ayyüce Türkeş Taş, 2012'de bilgisayar mühendisi Egemen Taş'la evlendi.

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Adana 1. sıradan aday oldu.

 


Ayyüce Türkeş milletvekili adayı İyi Parti

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