Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP yönetimini sert ifadelerle hedef aldı. Türkeş'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:33
Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP'ye savaş açtı: Zehir zemberek sözler!
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, sosyal medya hesabından MHP'yi hedef alan bir açıklama yaptı.

Sert ifadeler kullanan Türkeş, "Alparslan Türkeş’in Evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar" diyerek açıklamasına başladı.

SEMİH YALÇIN'A YÖNELİK ÇOK SERT İFADELER

Türkeş paylaşımının devamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın için ise şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin Türkeşi’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o***lardan çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!"


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