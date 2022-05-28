Alpay Antmen, skandal paylaşımı Bekir Bozdağ'a sordu: 'SADAT darbe mi planlıyor?'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:17

SADAT'ın yönetim kurulu üyesi Ersan Ergür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” ifadelerini kullanmış, büyük tepki çekmesi üzerine de paylaşımını silmişti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, skandalı Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesi veren Antmen, “SADAT içerisindeki bu darbe planlarından iktidar mensuplarının da bilgisi bulunmakta mıdır?” diye sordu.

Alpay Antmen önergesinde Ergür'ün paylaşımı için “Bu ifadeler, SADAT’ın, başta seçim güvenliği olmak üzere Türkiye’de karanlık operasyonlarda yer alabileceğinin kesin şekilde altını çizmiştir” dedi.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle:

-Seçimleri kazanan siyasal parti ve liderine darbe yapabileceğini ifade eden SADAT Yöneticisi Ersan Ergür hakkında darbecilik suçlamasıyla bir soruşturma açılacak mıdır?

-SADAT yetkilisinin açıkça darbe çağrısı yaptığı göz önüne alındığında SADAT ile ilgili bir inceleme ve soruşturma açılacak mıdır?

-SADAT seçim sürecinde bir kaos ortamı mı yaratmak istemektedir? İktidar partisi AKP’nin kaybetmesi durumunda SADAT bir darbe mi planlamaktadır? Bu darbe planlarının içinde başka hangi kişi ve kurumlar vardır? Bunların içinde devlet içinde çalışan kamu görevlileri bulunmakta mıdır?

-SADAT kurucusunun Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı da yaptığı göz önüne alındığında SADAT içerisinde bu darbe planlarından iktidar mensuplarının da bilgisi bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kim ya da kimlerdir?