Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan SADAT yöneticisine sert sözler: 'Feriştahınız gelse bizi korkutamaz'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, SADAT’ın yöneticilerinden Ersan Ergür'ün "Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz" sözlerine sert tepki gösterdi. CHP lideri, "SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Baskılar, tehditler var. Soruşturmalar, belediye başkanlarımızın başarılarını kıskananlar var. Başarılarının önüne nasıl set çekebiliriz anlayışı var. Oysa akıllı bir yönetim belediye başkanlarının başarılı olmasını ister. O kadar ciddi bir önyargıya sahipler ki CHP'li belediyeler nasıl başarısız olur onun arayışı içindeler. Polis baskınları, ihbarlar, haksız eleştiriler yapılıyor. Bu engellemelerin hiçbirisi CHP'li belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacaktır.





Bölgede yerel yönetimler ile ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum ataması var. Kayyum atamasından duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Vanlı kardeşlerime ve yine kayyum atanan bütün belediyelerin bulunduğu vatandaşlarıma seslenmek isterim. Kayyum uygulamasına karşıyız. 6 liderin bir araya geldiği ve kamuoyu ile paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninde de kayyum uygulamasına son vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceği bir şekliyle ifade edildi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Erdoğan dün, 'Aç kalan yok' demiş. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Saray'a baktığınızda hiç kimse aç değil. Bir değil beş yerden maaş alıyorlar. Sahaya inip vatandaşı görmüyorlar. Bugün sabahleyin Vanlı bir kardeşim medya aracılığıyla 'Kılıçdaroğlu acaba bizim eve gelebilir mi? Uzun süredir elektriğimiz yok, ödeyemiyoruz' demiş. Gittim ziyaret ettim. 'Yoksulluk diz boyu' dediler. Eğer sosyal devlet, sosyal devletliğini yapmazsa, bölge halkını bana oy vermedi diye cezalandırırsa Vanlılardan şunu bekliyorum bize katılacaksınız, bize destek vereceksiniz.





Açlık sınırının 6 bin 17 lira, asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu bir ortamda 'Vicdansızlık etmeyin Türkiye'de hiç kimse aç değil' sözünün ne kadar havada kaldığı ve Türkiye gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu görüyoruz.

CHP'Lİ BELEDİYELERE ALGI OPERASYONU

Biz denetimlerden çekinmiyoruz. Hiçbir belediye başkanı arkadaşım da denetimlerden çekinmiyor. Ama önyargı ile gelip, cezalandırma amacıyla gelip, polis baskınları yapıp algı yaratmaya çalışıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarımdan istedim 'Kaç soruşturma geçirdi belediye başkanlarımız' diye. Çanakkale Merkez Belediyemiz 2019'dan bu yana 78 kez denetlenmiş. Bursa Mudanya 35 kez. İzmir Çeşme 42 kez. Belediye başkanını nefes alamaz hale getiriyorlar.





Biz, halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul eden anlayıştan geliyoruz. Belediye başkanlarımız attıkları her adımı bilir, her harcamayı da belde halkına verirler.

"SİZİN FERİŞTAHINIZ GELSE BİZİ KORKUTAMAZ"

SADAT ve benzeri kuruluşlar, onlardan birisi şöyle bir ifade kullanmış: 'Efendim biz bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz.' Yani 'demokrasiye inanmıyoruz, yani kimse sandıkta galip gelirse ben izin verirsem iktidar olabilir' diyor. Senin boyunu görmek isterim ben. Sen bu lafı ediyorsan, arkanda birileri var ona güveniyorsan asla ve asla ona güvenmeyeceksin. Güveneceğin birisi varsa onu da açık söyleyeyim; bu ülkede Kuvayi Milliyeciler var. Bu ülke sahipsiz bir ülke değil. Sizler öyle kalkıp tehditle, şantajla, 'yok efendim sandıktan çıksa da biz sizi iktidar yapmayız.' Ne derlerse desinler, SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz öyle avukat bürolarında kurulan bir parti değiliz. Bizi tanımıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz.





Dışarıya kaynak aktarıldığını da biliyorum. Ensar'dır, TÜRGEV'dir. Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı, mevkisi ne olursa olsun her karanlık odağın üstüne gitmek bizim görevimizdir.

"DEMİRTAŞ'IN KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORSANIZ..."